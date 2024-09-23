"ЧП.BY" (23.09.2024) 23.09.2024

• Внезапно достал нож. Мужчина из Могилёва напал на двоих милиционеров, один сотрудник ранен • Помогал убирать мусор. На кладбище в Минском районе студента придавило деревом • Не все потерпевшие дожили до конца следствия. Подробности дела серых риелторов из Барановичей • Настолько поверил в безнаказанность, что стал писать жалобы в службу поддержки. Минчанин накатался на электросамокатах на 33 тысячи рублей • Спокойно занимался любимым делом, когда его опознал владелец рыболовной лавки