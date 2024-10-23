"ЧП.BY" (23.10.2024) 23.10.2024

• Проигнорировала сигнал семафора. Под Борисовом поезд сбил автомобиль • За внешне безобидное желание прокатиться рискуют 6 лет своей жизни провести в неволе. В Орше двое подростков угнали машину и мотоцикл • Как в столице решается вопрос с парковкой с помощью платных мест, узнавала наша съёмочная группа специально для “Дорожной среды” • Часть партии мог оставить себе для употребления. Жителя Барановичского района подозревают в распространении наркотиков. • Он не запомнил даже её имя, зато чётко запомнил, где лежат деньги. Минчанка после знакомства в баре лишилась 500 $ • Действительно ли подозреваемый в краже налички в Минске представился настоящим именем? Ответ дали эксперты