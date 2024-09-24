"ЧП.BY" (24.09.2024) 24.09.2024

• Агрессию стал проявлять с первых минут. За покушение на убийство милиционеров в Могилёве возбуждено уголовное дело • Растворили в бутылках с вином. Что пытались провезти иностранцы через пункт пропуска “Каменный Лог”? • Как оказались связаны кражи со штрафстоянки и со склада торговой интернет-площадки в Барановичском районе? • Убедили войти в корпоративное облачное хранилище под своими данными. Минчанин хотел поработать тестировщиком, но вместо этого стал жертвой шантажа • Успел обмануть пять женщин. В Могилёве задержан пособник аферистов • Как в Полоцком районе развлекались подростки, которые теперь по уголовному делу о хулиганстве проходят подозреваемыми?