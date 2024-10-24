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"ЧП.BY" (24.10.2024)

24.10.2024

• Глубина траншеи была около 3 метров. Жителя Гродно засыпало землей • Не хотел работать сверхурочно. Как отомстил мужчина из Могилёва руководителю? • Размер взяток доходил до десятков тысяч рублей. Предприниматель из Витебска подкупал должностных лиц крупных предприятий • Бизнес на троих. В столице задержаны администратор порноканала и две сестры-актрисы • Чем уговорил заниматься свою возлюбленную грузчик из Минска с игровой зависимостью - расскажем через несколько минут

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"ЧП.BY" (24.10.2024)