"ЧП.BY" (25.09.2024) 25.09.2024

• Профессиональное чутьё оперативников УГРО не подвело. Задержан подозреваемый в убийстве без вести пропавшего жителя Гродненского региона • В столичном зоопарке произошёл пожар. Животных вывели из стойла, но одна лошадь погибла • Часто ли минчане занимают парковочные места для инвалидов? Традиционная рубрика "Дорожная среда" • За решёткой рискуют провести срок больше своего возраста. Две школьницы из Барановичей работали на наркомаркет • Сюрприз не удался. Минчанин хотел помочь приятелю сделать подарок жене, но лишь потерял свои деньги • Неудачная шутка. Как развлекались подростки в Брестском районе и почему теперь они общаются со следователем?