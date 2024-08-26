"ЧП.BY" (26.08.2024) 26.08.2024

ЧП.by | Хотел впечатлить свою даму сердца - в Кобрине мужчина укатил скутер 17.12.2024

ЧП.by | Первые официальные подробности по факту ЧП в торговом центре в Витебске 16.12.2024

ЧП.by | Лудоман из Слонима едва не убил жену из-за финансовых трудностей 13.12.2024

ЧП.by | Недетское хобби: в Барановичах у старшеклассника изъято оружие и боеприпасы 12.12.2024

ЧП.by | Воровал игровые аккаунты у геймеров из СНГ. Задержан юный хакер из Пинска 11.12.2024

ЧП.by | Следователи раскрыли убийство и изнасилование жительницы Пинска в 2008 году 10.12.2024

ЧП.by | Как кнопка дверного звонка помогла установить личность пособницы аферистов 09.12.2024

ЧП.by | На встречу вместо клиента пришли оперативники - минчанин украл детский самокат 06.12.2024

ЧП.by | Неравная схватка жителя Гомеля и пельменя - чем завершился поединок? 05.12.2024

ЧП.by | Более 40 лет "стажа" употребления наркотиков - подробности гибели жительницы Волковыска 04.12.2024

ЧП.by | В корпус авто были вмонтированы элементы мебели - у гражданина Литвы изъяли 4кг медикаментов 03.12.2024

ЧП.by | В Гомеле задержан очередной наркокурьер - рискует на 20 лет отправиться за решётку 02.12.2024

ЧП.by | Почему отвергнутый Ромео из Пинска оказался в кабинете оперативников? 29.11.2024

ЧП.by | Патологическая тяга к играм затмила разум - мужчину приговорили к высшей мере наказания 28.11.2024

ЧП.by | В Шарковщинском районе на пожаре погибли мать и сын 27.11.2024

ЧП.by | В Минске задержан иностранец, который распространял наркотики в Беларуси 26.11.2024

ЧП.by | Дурман изготавливал для себя и знакомых - житель Берестовицы выращивал коноплю 25.11.2024

ЧП.by | Житель Барановичей зарезал сына 22.11.2024

ЧП.by | Посадил сына на цепь, чтобы тот делал уроки 21.11.2024