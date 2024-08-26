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"ЧП.BY" (26.08.2024)

26.08.2024

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"ЧП.BY" (26.08.2024)

  • С риском для здоровья… отец и сын пострадали во время рыбалки в Бобруйском районе.

  • Объезжала препятствие… В ДТП под Ивацевичами пострадали 5 человек, среди них двое детей. Сердце ещё одного пассажира перестало биться в реанимации.

  • Сразу поняла, в чём дело. Пенсионерка из Минска ОБМАНУЛА мошенников.

  • Не проснулся даже тогда, когда на нём загорелась майка. Житель Гродно в тик-токе увидел, как над ним подшутили друзья.

  • И как жительница Брестского района продлила себе пребывание в изоляторе временного содержания?

ЧП.by