"ЧП.BY" (26.09.2024) 26.09.2024

• “Отсидеться” в Беларуси не получилось. В Орше ГУБОП задержал участника ОПГ из России • Планировали расширить бизнес и уехать из страны. Столичные оперативники ликвидировали нарко-шоп • Арсенал оружия найден у пенсионера из Могилёва - он друг напавшего на милиционеров экстремиста • Не удержался перед соблазном прокатиться на элитном авто. Подростка из Мозырского района подозревают в угоне машины сожителя матери • Необычные безбилетники. В автобусе из Польши в Беларусь ехали змеи • Чем закончился поединок между двумя нетрезвыми жителями Гомеля?