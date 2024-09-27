"ЧП.BY" (27.09.2024) 27.09.2024

• Заметить в темноте было практически невозможно. Житель Пружан погиб под колёсами авто • На шее затянул шпагат для связывания соломы. Подробности убийства мужчины пропавшего полгода назад - озвучили в МВД • Карьера продлилась всего 2 месяца. У жителя Гомеля оперативники нарко-контроля изъяли почти пол килограмма психотропов • Продала две квартиры в надежде сначала приумножить, а потом вернуть свой капитал. Пожилая иностранка стала жертвой кибермошенников • Действовал исключительно из добрых побуждений. Минчанин помог другу убрать квартиру после дня рождения и обворовал его • Свой поступок посчитал не преступлением, а ошибкой банка