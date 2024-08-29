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"ЧП.BY" (29.08.2024)

29.08.2024

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21 видео

"ЧП.BY" (29.08.2024)

  • Домой не вернулся. На Цнянском водохранилище в Минске утонул юноша

  • Не поделили дорогу. В Минском районе под колесами авто погиб велосипедист

  • Автомобилисты, велосипедисты и даже пешеходы. С начала лета сотрудники ГУБОП задержали более 1500 человек, которые продавали места в очереди на белорусско-польской границе

  • Демонстрировали нацистское приветствие у памятника погибшим землякам в годы ВОВ. В Центральном регионе задержаны сторонники нацизма

  • Карьера закончилась в первый же день. В столице наручники надели на курьера телефонных аферистов

  • Как рецидивист в Хойниках смог забраться в чужой дом

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