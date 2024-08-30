"ЧП.BY" (30.08.2024) 30.08.2024

ЧП.by | В Шарковщинском районе на пожаре погибли мать и сын 27.11.2024

ЧП.by | В Минске задержан иностранец, который распространял наркотики в Беларуси 26.11.2024

Дурман изготавливал для себя и знакомых - житель Берестовицы выращивал коноплю 25.11.2024

Житель Барановичей зарезал сына 22.11.2024

Посадил сына на цепь, чтобы тот делал уроки - жителя Мозыря осудили за незаконное лишение свободы 21.11.2024

В морозилке у минчанина нашли марихуану 20.11.2024

Верховный суд Беларуси начал рассматривать уголовное дело в отношении нацистского палача 19.11.2024

Заставили раздеться, чтобы убедиться в отсутствии "жучков" - минчанка стала жертвой аферистов 18.11.2024

Сотрудники таможни изъяли тысячи пуль разного калибра у байкера на границе с Литвой 15.11.2024

Лобовой удар. Первые подробности ДТП в Светлогорском районе 15.11.2024

Огненная трагедия в Новогрудке: пагубная привычка стала причиной гибели двоих человек 13.11.2024

Столичный тренер незаконным способом помогал клиентам построить "тело мечты" 12.11.2024

Вор ушёл с места кражи на стройке в Фаниполе без штанов 11.11.2024

В Минске тестируется система видеоконтроля проезда на красный 06.11.2024

Нестандартные увлечения - айтишник из Минска разводил тарантулов и выращивал коноплю 05.11.2024

Хотела красивую жизнь, как с картинки - бизнесмен из Дубая выманил у минчанки более 16 тысяч рублей 04.11.2024

Теперь она его точно не забудет - юноша хотел обратить на себя внимание и выстрелил в девушку 01.11.2024

Хотел любви, но лишился денег - новая подруга пенсионера из Минска оказалась совсем не подругой 31.10.2024

Изысканные деликатесы планировал продать в России, у жителя Бреста изъяли 5 тонн сыра 30.10.2024