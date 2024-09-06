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"ЧП.BY" (06.09.2024)

06.09.2024

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"ЧП.BY" (06.09.2024)

Автомобиль оказался без контроля и перевернулся. В Поставском районе погиб водитель.

В Беларуси фиксируют случаи массового контакта людей с больными бешенством животными. Что советуют делать специалисты, чтобы избежать заражения?

Почему компания польского перевозчика рискует потерять свой автобус

Пенсионер из Минска подозревается в жестоком обращении с котом. Милиция проводит проверку.

Более 380 тонн кормов пришли в негодность. Прокуратура Кричевского района возбудила уголовное дело.

Вместо школьной скамьи — скамья подсудимых. В Минске по подозрению в распространении наркотиков задержана десятиклассница.

Почти два десятка потерпевших. Под предлогом продажи БАДов жительница Брестского региона выманивала деньги у потенциальных клиентов.

Гадалка сняла золотые серьги с пенсионерки в Барановичах.

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