ЧП.by | Аферисты убедили минчанку продать квартиру и перечислить средства на неизвестный счёт 22.01.2025

- Верила каждому слову и лишилась всех сбережений. Аферисты убедили минчанку продать квартиру и перечислить средства на неизвестный счёт - Была уверена, что общается с руководителем. Жительница столицы сохранила свои деньги, только потому, что банк отказал в кредите - Почему девушка из Гродно не прошла испытательный срок при устройстве на работу? - Собака спровоцировала смертельный пожар. Подробности огненной трагедии в Минске раскрыли эксперты - Как правильно сбить пламя, которое охватило мусор или топливо? И может ли непрофессионал побороть разгоревшийся огонь? Все нюансы узнаете из нашей рубрики "Безопасность в деталях"