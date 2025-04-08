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ЧП.by | Бок о бок прожили почти полвека - пенсионерка из Осиповичей облила кипятком мужа

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db0509d4-7613-4eb3-83d4-a2eb4b2a2032/conversions/85f7e9f6-9ceb-4b3c-9d98-0d334582cbf1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db0509d4-7613-4eb3-83d4-a2eb4b2a2032/conversions/85f7e9f6-9ceb-4b3c-9d98-0d334582cbf1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db0509d4-7613-4eb3-83d4-a2eb4b2a2032/conversions/85f7e9f6-9ceb-4b3c-9d98-0d334582cbf1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db0509d4-7613-4eb3-83d4-a2eb4b2a2032/conversions/85f7e9f6-9ceb-4b3c-9d98-0d334582cbf1-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by - С рыбалки уехал в изолятор. Приговор жителю Пинска, который угрожал детям ножом и набросился на школьника - Бок о бок прожили почти полвека. Пенсионерка из Осиповичей облила кипятком мужа - Пробрались на охраняемую стоянку. В Борисове школьники угнали авто - Проработал меньше двух месяцев. Наркозакладчика-гастролёра задержали в Бресте - Действовали по двум направлениям. Предприимчивый руководитель госорганизации в Гродно придумал сразу несколько способов увеличить доход - Хотел вернуть свои деньги, но проиграл ещё и чужие. Где игроман из Минска брал средства на свою зависимость?