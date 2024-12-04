ЧП.by | Более 40 лет "стажа" употребления наркотиков - подробности гибели жительницы Волковыска 04.12.2024

- На двоих больше 40 лет "стажа" употребления наркотиков. Следователи раскрыли подробности гибели жительницы Волковыска - Ради пушистого любимца готова была на всё. Минчанка стала жертвой мошенника, который угрожал навредить её собаке - Каким способом жительница Ганцевичей пыталась избавиться от плесени в доме? - Поверил на слово абсолютно незнакомому человеку. Минчанин хотел пригнать электрокар из другой страны, но остался и без машины, и без денег - Продешевил в 20 раз. В Минске рабочий украл со стройки вентиляторы и сразу же их перепродал - Почему избранника жительницы Каменца задержали оперативники?