ЧП.by | Больше двух килограммов марихуаны "для себя" - ликвидирована нарколаборатория под Гродно 20.01.2025

- Дорога не была вовремя обработана. Первые версии о причинах ДТП с маршруткой в Минском районе - Больше двух килограммов марихуаны "для себя". Оперативники ликвидировали нарколабораторию под Гродно - Кража чужими руками. Какую аферу провернул минчанин, чтобы вынести чужие вещи из камеры хранения в магазине? - Толщина льда была всего 1 см. В Пуховичском районе утонул рыбак - Ценой эксперимента может стать жизнь. Что сотрудники ОСВОД рекомендуют брать на рыбалку, кроме спасательного жилета? И какие спецсредства используют сами для спасения утопающих?