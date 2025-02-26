- Сердце остановилось на кладбище. Эксперты назвали причину гибели молодого мужчины в Могилёве - Хотел повидаться с коллегами. В Старых Дорогах плотника во время отпуска увезли со стройки в больницу - Нужно ли прогревать двигатель автомобиля и как правильно это сделать? Все тонкости и нюансы - как всегда - раскроем в "Дорожной среде" - Карьера продлилась всего 2 недели. В Витебском регионе задержан закладчик - Была уверена, что перевозит наличку для пополнения счетов в казино. В кабинете столичных правоохранителей оказалась подельница телефонных аферистов - Услышав голос, поверила, что общается с боссом. Минчанка под руководством мошенников взяла кредиты на 70 тысяч рублей

ЧП.by | Была уверена, что перевозит наличку для пополнения счетов в казино

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f535be14-05cb-44c1-bc36-02a3a90a5a39/conversions/79487090-09db-447f-942e-2a0407204394-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f535be14-05cb-44c1-bc36-02a3a90a5a39/conversions/79487090-09db-447f-942e-2a0407204394-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f535be14-05cb-44c1-bc36-02a3a90a5a39/conversions/79487090-09db-447f-942e-2a0407204394-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f535be14-05cb-44c1-bc36-02a3a90a5a39/conversions/79487090-09db-447f-942e-2a0407204394-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by - Сердце остановилось на кладбище. Эксперты назвали причину гибели молодого мужчины в Могилёве - Хотел повидаться с коллегами. В Старых Дорогах плотника во время отпуска увезли со стройки в больницу - Нужно ли прогревать двигатель автомобиля и как правильно это сделать? Все тонкости и нюансы - как всегда - раскроем в "Дорожной среде" - Карьера продлилась всего 2 недели. В Витебском регионе задержан закладчик - Была уверена, что перевозит наличку для пополнения счетов в казино. В кабинете столичных правоохранителей оказалась подельница телефонных аферистов - Услышав голос, поверила, что общается с боссом. Минчанка под руководством мошенников взяла кредиты на 70 тысяч рублей