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ЧП.by | Была уверена, что перевозит наличку для пополнения счетов в казино
26.02.2025
- Сердце остановилось на кладбище. Эксперты назвали причину гибели молодого мужчины в Могилёве - Хотел повидаться с коллегами. В Старых Дорогах плотника во время отпуска увезли со стройки в больницу - Нужно ли прогревать двигатель автомобиля и как правильно это сделать? Все тонкости и нюансы - как всегда - раскроем в "Дорожной среде" - Карьера продлилась всего 2 недели. В Витебском регионе задержан закладчик - Была уверена, что перевозит наличку для пополнения счетов в казино. В кабинете столичных правоохранителей оказалась подельница телефонных аферистов - Услышав голос, поверила, что общается с боссом. Минчанка под руководством мошенников взяла кредиты на 70 тысяч рублей
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ЧП.by | Была уверена, что перевозит наличку для пополнения счетов в казино
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