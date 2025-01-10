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ЧП.by | Директор минской фирмы по оказанию ритуальных услуг обманывал своих клиентов
10.01.2025
- Несчастный случай. В Витебске при исполнении служебных обязанности погибли двое участковых инспекторов милиции - Попытался забраться в бронемашину. В Гомеле посетитель ТЦ атаковал инкассаторов - И из-за чего в Могилёвском районе пенсионер поджог дом сожительницы? - Пытался завести самодельный транспорт. В Лунинецком районе техника упала и придавила мужчину - "Забыл". В багаже путешественника нашли золотые монеты почти на 30 тысяч рублей - И во сколько обошлась незаконная охота четверым браконьерам в Ошмянском районе? - Попросили выключить уведомления в телефоне. Мошенники предложили минчанину работу, но вместо дохода мужчина понёс убытки - Наживался на чужом горе. Директор столичной фирмы по оказанию ритуальных услуг обманывал своих клиентов - Хотелось любви и лёгких денег. Чем закончился виртуальный роман минчанки?
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