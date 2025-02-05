ЧП.by | Госавтоинспекция ищет нарушителей с телефоном в руке 05.02.2025

- Пресечен канал поставки психотропов из Европы. Изъято почти полторы тонны запрещенных веществ. - Сначала вместе делили школьную скамью, теперь рискуют оказаться на скамье подсудимых. Криминальный дуэт распространял наркотики в столице. - В "Дорожной среде" расскажем, как Госавтоинспекция ищет нарушителей с телефоном в руке? - Поверила в историю о легком заработке. Кто убедил минчанку заняться инвестициями? - На дело отправились вдвоем, а отвечать перед законом будет жена. Что произошло на шопинге в столичном магазине? - Как жительница Пинска получила фальшивую материальную помощь?