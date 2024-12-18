ЧП.by | Гражданин Кыргызстана планировал в Бресте распространить 1.5 кг психотропов 18.12.2024

- Первая жертва тонкого льда. В Кричевском районе утонул рыбак - Рискнула за руль сесть пьяная. В Копыльском районе бесправница пыталась скрыться от ГАИ, в салоне с ней ехал сын - Преодолел почти 4 тысяч км. Гражданин Кыргызстана планировал в Бресте распространить 1.5 кг психотропов - Общался очень вежливо. Минчанка оплатила полностью покупку и даже дала деньги продавцу в долг - Почему сыщики искали Деда Мороза, который пропал из караоке-бара в Гродно?