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ЧП.by | Гражданин Кыргызстана планировал в Бресте распространить 1.5 кг психотропов
18.12.2024
- Первая жертва тонкого льда. В Кричевском районе утонул рыбак - Рискнула за руль сесть пьяная. В Копыльском районе бесправница пыталась скрыться от ГАИ, в салоне с ней ехал сын - Преодолел почти 4 тысяч км. Гражданин Кыргызстана планировал в Бресте распространить 1.5 кг психотропов - Общался очень вежливо. Минчанка оплатила полностью покупку и даже дала деньги продавцу в долг - Почему сыщики искали Деда Мороза, который пропал из караоке-бара в Гродно?
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