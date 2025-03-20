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ЧП.by | Искусственно создавали излишки - оперативники БЭП вскрыли схему хищения мяса

20.03.2025

- Сам же вызвал и сам настоятельно хотел выпроводить. Житель Гомельского региона угрожал следователю - Искусственно создавали излишки. Оперативники БЭП вскрыли схему хищения мяса - До потребителей не дошли более тысячи разовых доз. Задержан владелец наркошопа - Снимали слишком откровенный контент. Подруги из Минска подозреваются в распространении порно - Почему житель столицы сжег украденное добро?

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ЧП.by | Искусственно создавали излишки - оперативники БЭП вскрыли схему хищения мяса

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