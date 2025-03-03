ЧП.by | Сам доставлял товар и сам же его изготавливал - в Центральном регионе ликвидирован наркошоп 17.02.2025

- Выбраться из огненной ловушки шансов не было. Подробности трагедии на пожаре в Оршанском районе - Убедили, что дома нельзя хранить собственные накопления. Задержаны 3 иностранцев - курьеры телефонных аферистов - Россиянин пытался провезти валюту тайком через границу и оказался под следствием - Почти полтонны психотропов не дошли до потребителей. Участники международного наркосиндиката предстанут перед судом - Кавалер ушёл по-английски. Новый знакомый украл у минчанки телефон, часы и деньги - История про очередной неудавшийся шопинг супругов-рецидивистов в Минске

ЧП.by | История про очередной неудавшийся шопинг супругов-рецидивистов в Минске

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