- Хотели отдохнуть у реки. В Лунинецком районе автомобиль с компанией молодых людей упал в воду, погибла подросток - Сердце остановилось в больнице. Житель Новогрудского района получил смертельные ожоги, сжигая мусор - Сэкономить не вышло. Брестские таможенники обнаружили в грузовике, который ехал из Нидерландов, 3 тонны лишнего ароматного груза - Вместо протокола за нарушение ПДД - уголовное дело за взятку. В Минском районе водитель попытался деньгами уладить вопрос. Спойлер: ничего не вышло - Хотел привлечь внимание возлюбленной, а привлёк внимание соседей и милиции. Почему парень из Быхова оказался под следствием? - Как хакеры используют искусственный интеллект, чтобы обмануть белорусов?

ЧП.by | Как хакеры используют искусственный интеллект, чтобы обмануть белорусов?

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