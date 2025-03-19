ЧП.by | "Дом без насилия". У кого просить помощи тем, кто живет под одной крышей с деспотом 14.03.2025

- Погиб на работе. Следователи поделились деталями трагедии на предприятии в Слуцке - Продавать планировали в России. Коммерческую партию сыра обнаружили таможенники в гараже у жителя Бреста - К чему привела давняя соседская вражда в Краснопольском районе и зачем на границу участков оппонентов приезжали сотрудники МЧС, правоохранители и эксперты? - Обещали конфиденциальность и лёгкий заработок. В Минске у иностранца изъяли психотропы - Промо-продукцию печатала у себя дома. Почему задержали девушку из Могилёва, которая расклеивала рекламные объявления? - Как подростки из Минска планировали заработать на чужом контенте?

ЧП.by | Как подростки из Минска планировали заработать на чужом контенте?

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