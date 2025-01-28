ЧП.by | Какую партию деликатесов скрывал предприниматель в коробках с надписью "морковь"? 28.01.2025

- Малыши играли одни. В Лунинецком районе сгорел дом многодетной семьи, погибла годовалая девочка - В темноте был практически не заметен. Под Барановичами погиб велосипедист - Адская смесь из психотропов. Двое мужчин устроили праздник после продажи жилья - ни один из них не выжил - "Урожай" хранил в шкафу и морозилке. Наркоагронома из Солигорска задержали столичные оперативники - Какую партию деликатесов скрывал предприниматель в коробках с надписью "морковь"?