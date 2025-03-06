ЧП.by| Хотел порадовать любимую и сэкономить - почему парню из Минска так и не пришёл шикарный букет 06.03.2025

ЧП.by | Почувствовала себя добычей в пасти хищника - жительницу Могилёва обманули мошенники 05.03.2025

ЧП.by|На родину с кокаином в кармане - на кого обратили внимание белорусские таможенники в аэропорту 04.03.2025

ЧП.by | История про очередной неудавшийся шопинг супругов-рецидивистов в Минске 03.03.2025

ЧП.by | Следователи раскрыли детали убийства мужчины в Бресте почти четверть века назад 28.02.2025

ЧП.by | Житель Глусского района получил огнестрельное ранение в голову и… выжил 27.02.2025

ЧП.by | Была уверена, что перевозит наличку для пополнения счетов в казино 26.02.2025

ЧП.by | Трагический финал "алкогольного марафона" 25.02.2025

ЧП.by | Хотел порадовать своего приятеля. В столице у нумизмата на выставке украли коллекцию монет 24.02.2025

ЧП.by | Стреляя из пневматики, привлёк внимание не только девушек, но и правоохранителей 21.02.2025

ЧП.by | Не получалось засунуть купюру в купюроприемник - житель Молодечно разбил игровой автомат 20.02.2025

ЧП.by | Полагал, что надёжно спрятал - житель Германии пытался провезти через границу 25 кг гашиша 19.02.2025

ЧП.by | Оценила ребенка в 200 тысяч рос. руб. - белоруска в Москве хотела продать новорожденную дочь 18.02.2025

ЧП.by | Сам доставлял товар и сам же его изготавливал - в Центральном регионе ликвидирован наркошоп 17.02.2025

ЧП.by | Жительница Брестской области, которую обманули мошенники, забрала деньги у четверых минчан 14.02.2025

ЧП.by | Скончался, не приходя в сознание. В Брагинском районе погиб вальщик леса 13.02.2025

ЧП.by | Хотел порадовать любимую в день рождения, но "подарок" не оценила соседка 12.02.2025

ЧП.by | Лёд был еще неокрепший. На озере Шо утонул рыбак 11.02.2025

ЧП.by | В Бресте пьяный подросток разбил 15 автомобилей 10.02.2025