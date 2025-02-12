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ЧП.by | Хотел порадовать любимую в день рождения, но "подарок" не оценила соседка
12.02.2025
- Сильно избил родного дедушку. Житель Ивацевичей выслушал приговор Фемиды - Поиски зашли в тупик. Останки пропавшего без вести мужчины в Климовичском районе нашёл машинист экскаватора - Вынуждены были применить табельное оружие. В Осиповичах нарушителя закона инспекторы ДПС останавливали со стрельбой - Решил помочь с чёрной бухгалтерией, полагая, что всё легально. В столице задержан курьер аферистов - Поверил, что его телефон прослушивают. Банк не одобрил минчанину кредит, но он всё равно перевёл деньги мошенникам - Хотел порадовать любимую в день рождения, но "подарок" не оценила соседка. Житель Шумилино стал фигурантом уголовного дела по статье "хулиганство"
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ЧП.by | Хотел порадовать любимую в день рождения, но "подарок" не оценила соседка
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