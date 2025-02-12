- Сильно избил родного дедушку. Житель Ивацевичей выслушал приговор Фемиды - Поиски зашли в тупик. Останки пропавшего без вести мужчины в Климовичском районе нашёл машинист экскаватора - Вынуждены были применить табельное оружие. В Осиповичах нарушителя закона инспекторы ДПС останавливали со стрельбой - Решил помочь с чёрной бухгалтерией, полагая, что всё легально. В столице задержан курьер аферистов - Поверил, что его телефон прослушивают. Банк не одобрил минчанину кредит, но он всё равно перевёл деньги мошенникам - Хотел порадовать любимую в день рождения, но "подарок" не оценила соседка. Житель Шумилино стал фигурантом уголовного дела по статье "хулиганство"

ЧП.by | Хотел порадовать любимую в день рождения, но "подарок" не оценила соседка

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34361a93-6c48-4580-91aa-1c2c9e197f38/conversions/b88b8bce-7ca1-473d-82b6-5edf620c8dc2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34361a93-6c48-4580-91aa-1c2c9e197f38/conversions/b88b8bce-7ca1-473d-82b6-5edf620c8dc2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34361a93-6c48-4580-91aa-1c2c9e197f38/conversions/b88b8bce-7ca1-473d-82b6-5edf620c8dc2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34361a93-6c48-4580-91aa-1c2c9e197f38/conversions/b88b8bce-7ca1-473d-82b6-5edf620c8dc2-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by - Сильно избил родного дедушку. Житель Ивацевичей выслушал приговор Фемиды - Поиски зашли в тупик. Останки пропавшего без вести мужчины в Климовичском районе нашёл машинист экскаватора - Вынуждены были применить табельное оружие. В Осиповичах нарушителя закона инспекторы ДПС останавливали со стрельбой - Решил помочь с чёрной бухгалтерией, полагая, что всё легально. В столице задержан курьер аферистов - Поверил, что его телефон прослушивают. Банк не одобрил минчанину кредит, но он всё равно перевёл деньги мошенникам - Хотел порадовать любимую в день рождения, но "подарок" не оценила соседка. Житель Шумилино стал фигурантом уголовного дела по статье "хулиганство"