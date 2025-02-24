- Не рассчитал скорость. В ДТП недалеко от Смолевичей погибли три человека - Выбраться из огненной ловушки не смогли. Подробности огненных трагедий и первые версии случившегося - Как минчанин отомстил матери своего сына, которая не дала увидеться с ребенком? - Уже был судим за хранение запрещённых веществ. Минчанин работал закладчиком на зарубежный нарко-шоп - Хотел порадовать своего приятеля. В столице у нумизмата на выставке украли коллекцию монет - После кражи отправился к соседям этажом выше. Вора-домушника в столице помогли установить эксперты

ЧП.by | Хотел порадовать своего приятеля. В столице у нумизмата на выставке украли коллекцию монет

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c61288bc-b879-4ea8-acd5-c84378ed4473/conversions/7042952e-6c6e-4780-964b-8bcac8de3d90-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c61288bc-b879-4ea8-acd5-c84378ed4473/conversions/7042952e-6c6e-4780-964b-8bcac8de3d90-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c61288bc-b879-4ea8-acd5-c84378ed4473/conversions/7042952e-6c6e-4780-964b-8bcac8de3d90-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c61288bc-b879-4ea8-acd5-c84378ed4473/conversions/7042952e-6c6e-4780-964b-8bcac8de3d90-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by - Не рассчитал скорость. В ДТП недалеко от Смолевичей погибли три человека - Выбраться из огненной ловушки не смогли. Подробности огненных трагедий и первые версии случившегося - Как минчанин отомстил матери своего сына, которая не дала увидеться с ребенком? - Уже был судим за хранение запрещённых веществ. Минчанин работал закладчиком на зарубежный нарко-шоп - Хотел порадовать своего приятеля. В столице у нумизмата на выставке украли коллекцию монет - После кражи отправился к соседям этажом выше. Вора-домушника в столице помогли установить эксперты