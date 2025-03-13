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ЧП.by | Курил в постели. На пожаре в Могилеве погиб пенсионер и его внучка

13.03.2025

- Курил в постели. На пожаре в Могилёве погиб пенсионер и его внучка - Отрава для соотечественников. Столичный нарко-контроль перекрыл канал поставки психотропов - Как белорус нелегально привозил в нашу страну и Россию запчасти из Европы? - Ревизия вне закона. Трое вымогателей из Минска за несколько лет "заработали" миллион рублей - Поддельные сертификаты нужны были для вымышленных тендеров. Директора двух столичных фирм обманули мошенники - Как минчанин жил за счёт арендодателя?

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ЧП.by | Курил в постели. На пожаре в Могилеве погиб пенсионер и его внучка

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