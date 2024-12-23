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ЧП.by | Лудоман из Минска обворовал свою невесту
23.12.2024
- Больше 20 лет оставался безнаказанным. В Россис суд вынес приговор белорусу, который в середине 90-ых убил целую семью из Гомеля - Рисковал не только своей жизнью, но и жизнями ещё 13-ти человек. В Гродно инспекторы ДПС остановили маршрутку с нетрезвым водителем - Свадьба теперь под вопросом. Лудоман из Минска обворовал свою невесту - Одиннадцатиклассник из Кобрина купил себе автомобиль. Почти 90 тысяч рублей ему выслал обманутый житель Сенно - Минчанка уверяла, что её деньги снял кто-то другой. Эксперты исследовали кассовые чеки из банка - Почему "белорусский Хатико" не дождался хозяйку из магазина?
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