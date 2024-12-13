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ЧП.by | Лудоман из Слонима едва не убил жену из-за финансовых трудностей
13.12.2024
- Должен порядка 100 тысяч рублей. Лудоман из Слонима едва не убил жену из-за финансовых трудностей - Крыша и строительные конструкции рухнули. В Буда-Кошелевском районе на пожаре погибла женщина - "Сезонные" повреждения. Что делать, чтобы в гололедицу не попасть в травмпункт? - Находился на проезжей части. На трассе под Бобруйском погиб пешеход - Зона повышенной опасности. Где чаще всего люди получают травмы на железной дороге? Большой разговор в студии программы - Попросила помощи в первой попавшейся квартире. Минчанин снял штаны в лифте в присутствии ребенка - С удовольствием тратил чужое наследство. Житель столицы обворовал соседа по коммуналке - Какие сезонные товары хотели купить онлайн минчане и сэкономить? - Почему любитель брендовых сумок вновь оказался в кабинете правоохранителей?
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