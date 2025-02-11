ЧП.by | Лёд был еще неокрепший. На озере Шо утонул рыбак 11.02.2025

- Лёд был еще неокрепший. На озере Шо утонул рыбак - Занесло на заснеженной дороге. В лобовом столкновении под Минском пострадали дети - Рыбу спрятали за курицей. Подробности контрабанды скумбрии - Предостережения не принял во внимание. У работника столичного вуза аферисты выманили больше 110 тысяч долларов. Вернуть удалось лишь треть - Последнее свидание. Минчанка рассчитывала на серьёзные отношения, но осталась и без личного счастья, и без двух новеньких гаджетов, взятых в рассрочку - Зачем пара из Мядельского района на поездах регулярно каталась по двум областям?