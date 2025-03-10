3.57 BYN
3.21 BYN
3.49 BYN
ЧП.by | Мог не услышать сигналы. В Сморгони поезд сбил школьника
10.03.2025
- Мог не услышать сигналы. В Сморгони поезд сбил школьника - Не поделили перекресток. После ДТП в Лельчицах погибла несовершеннолетняя девушка - В Осиповичах подросток спасла из воды ребёнка - Был уверен, что подработка абсолютно легальная. В Минске задержали очередного курьера телефонных аферистов - Часть подарка оставил себе. Жителя столицы обворовали в его день рождения на самой тусовочной улице - Чем бизнес-план жителя Бреста был похож на тот, что озвучил всеми любимый герой в советском мультфильме?
Выпуски
20 видео
ЧП.by | Мог не услышать сигналы. В Сморгони поезд сбил школьника10.03.2025
ЧП.by | Общий нелегальный бизнес - с крупной партией наркотиков задержаны дилеры из соседней страны07.03.2025
ЧП.by| Хотел порадовать любимую и сэкономить - почему парню из Минска так и не пришёл шикарный букет06.03.2025
ЧП.by | Почувствовала себя добычей в пасти хищника - жительницу Могилёва обманули мошенники05.03.2025
ЧП.by|На родину с кокаином в кармане - на кого обратили внимание белорусские таможенники в аэропорту04.03.2025
ЧП.by | История про очередной неудавшийся шопинг супругов-рецидивистов в Минске03.03.2025
ЧП.by | Следователи раскрыли детали убийства мужчины в Бресте почти четверть века назад28.02.2025
ЧП.by | Житель Глусского района получил огнестрельное ранение в голову и… выжил27.02.2025
ЧП.by | Была уверена, что перевозит наличку для пополнения счетов в казино26.02.2025
ЧП.by | Трагический финал "алкогольного марафона"25.02.2025
ЧП.by | Хотел порадовать своего приятеля. В столице у нумизмата на выставке украли коллекцию монет24.02.2025
ЧП.by | Стреляя из пневматики, привлёк внимание не только девушек, но и правоохранителей21.02.2025
ЧП.by | Не получалось засунуть купюру в купюроприемник - житель Молодечно разбил игровой автомат20.02.2025
ЧП.by | Полагал, что надёжно спрятал - житель Германии пытался провезти через границу 25 кг гашиша19.02.2025
ЧП.by | Оценила ребенка в 200 тысяч рос. руб. - белоруска в Москве хотела продать новорожденную дочь18.02.2025
ЧП.by | Сам доставлял товар и сам же его изготавливал - в Центральном регионе ликвидирован наркошоп17.02.2025
ЧП.by | Жительница Брестской области, которую обманули мошенники, забрала деньги у четверых минчан14.02.2025
ЧП.by | Скончался, не приходя в сознание. В Брагинском районе погиб вальщик леса13.02.2025
ЧП.by | Хотел порадовать любимую в день рождения, но "подарок" не оценила соседка12.02.2025
ЧП.by | Лёд был еще неокрепший. На озере Шо утонул рыбак11.02.2025
ЧП.by | Мог не услышать сигналы. В Сморгони поезд сбил школьника
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/905ad0a7-1ab8-4f56-b1de-db5dd5680f98/conversions/a6b603f7-e7e9-4688-8fb0-e89f069a5045-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/905ad0a7-1ab8-4f56-b1de-db5dd5680f98/conversions/a6b603f7-e7e9-4688-8fb0-e89f069a5045-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/905ad0a7-1ab8-4f56-b1de-db5dd5680f98/conversions/a6b603f7-e7e9-4688-8fb0-e89f069a5045-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/905ad0a7-1ab8-4f56-b1de-db5dd5680f98/conversions/a6b603f7-e7e9-4688-8fb0-e89f069a5045-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by- Мог не услышать сигналы. В Сморгони поезд сбил школьника - Не поделили перекресток. После ДТП в Лельчицах погибла несовершеннолетняя девушка - В Осиповичах подросток спасла из воды ребёнка - Был уверен, что подработка абсолютно легальная. В Минске задержали очередного курьера телефонных аферистов - Часть подарка оставил себе. Жителя столицы обворовали в его день рождения на самой тусовочной улице - Чем бизнес-план жителя Бреста был похож на тот, что озвучил всеми любимый герой в советском мультфильме?