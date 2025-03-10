- Мог не услышать сигналы. В Сморгони поезд сбил школьника - Не поделили перекресток. После ДТП в Лельчицах погибла несовершеннолетняя девушка - В Осиповичах подросток спасла из воды ребёнка - Был уверен, что подработка абсолютно легальная. В Минске задержали очередного курьера телефонных аферистов - Часть подарка оставил себе. Жителя столицы обворовали в его день рождения на самой тусовочной улице - Чем бизнес-план жителя Бреста был похож на тот, что озвучил всеми любимый герой в советском мультфильме?

ЧП.by | Мог не услышать сигналы. В Сморгони поезд сбил школьника

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