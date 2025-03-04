- От правосудия скрывался больше 10 лет. Совместными усилиями сотрудников трёх ведомств за убийство жительницы Борисова задержан иностранец - Выиграл спор. Что произошло с жителем Шумилинского района, который залпом выпил литр водки? - На родину - с кокаином в кармане - на кого обратили внимание белорусские таможенники в аэропорту - Постоянным свидетелем скандалов была школьница. Минчанку привлекли к ответственности за причинение психических страданий дочери - Решил, что больше так продолжаться не может. Как стражи правопорядка помогли минчанину кардинально изменить жизнь? - Исторический момент. В столице открыли новое здание милиции

ЧП.by|На родину с кокаином в кармане - на кого обратили внимание белорусские таможенники в аэропорту

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