- Оценила своего ребенка в 200 тысяч российских рублей. Белоруска в Москве хотела продать новорожденную дочь - Случайный знакомый оказался обидчиком возлюбленной. Житель Мозыря набросился на людей с ножом - Как таможенники в одном и том же автобусе обнаружили очередной тайник со змеями? - Нашла аккаунт продавца в соцсети. Минчанка смогла выманить аферистку на встречу с милиционерами - Плата за ночлег. Жительницу Молодечно обворовал парень, которого она опрометчиво впустила к себе в дом - Что заметила уборщица магазина в Бобруйске, после чего другим сотрудникам пришлось нажать тревожную кнопку?

ЧП.by | Оценила ребенка в 200 тысяч рос. руб. - белоруска в Москве хотела продать новорожденную дочь

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