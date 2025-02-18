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ЧП.by | Оценила ребенка в 200 тысяч рос. руб. - белоруска в Москве хотела продать новорожденную дочь
18.02.2025
- Оценила своего ребенка в 200 тысяч российских рублей. Белоруска в Москве хотела продать новорожденную дочь - Случайный знакомый оказался обидчиком возлюбленной. Житель Мозыря набросился на людей с ножом - Как таможенники в одном и том же автобусе обнаружили очередной тайник со змеями? - Нашла аккаунт продавца в соцсети. Минчанка смогла выманить аферистку на встречу с милиционерами - Плата за ночлег. Жительницу Молодечно обворовал парень, которого она опрометчиво впустила к себе в дом - Что заметила уборщица магазина в Бобруйске, после чего другим сотрудникам пришлось нажать тревожную кнопку?
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