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ЧП.by | Перекрыт международный канал поставки поддельных денег

17.01.2025

- Фальшивые купюры шли в нашу страну из Турции. Перекрыт международный канал поставки поддельных денег - Хотел повторить эксперимент. Школьник из Могилёва получил контузию глаза - И как рецидивист из Могилёва смог забраться в закрытое кафе и украсть выручку? Узнаете через несколько минут - Выбраться из огненной ловушки не смог. Жителя Минского района обвиняют в убийстве приятеля и поджоге здания - Населенный пункт может исчезнуть с карты. В деревне под Славгородом сгорел последний жилой дом - погибла пожилая пара - Готовы к любым ЧП. Большой разговор в студии программы о достижениях МЧС и буднях тех, кто, рискуя собственной жизнью, спасает чужие - Протаранил и уехал. Нетрезвый водитель скрылся с места ДТП в Могилёве - "Дорожные разборки". В Минске пассажир бутылкой разбил чужой авто - Счастливые истории спасения хвостатых в Гродненском регионе

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ЧП.by | Перекрыт международный канал поставки поддельных денег

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