ЧП.by | Первые официальные подробности по факту ЧП в торговом центре в Витебске 16.12.2024

- Жертв удалось избежать благодаря слаженной работе всех ведомств. Первые официальные подробности по факту ЧП в торговом центре в Витебске - Выпустили в рейс на "лысой" резине. В Воложинском районе маршрутка вылетела в кювет - есть пострадавшие - Как командированные в Бобруйск электромонтёры хотели сократить путь? Один из них погиб - Выполнить задание в Беларуси не смог. Иностранец-закладчик задержан в Гродно - Влюбленность затуманила разум. Минчанка хотела помочь виртуальному кавалеру и взяла для этого кредит