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ЧП.by | По какой причине водители чаще всего остаются без прав?

12.03.2025

- Поступил заказ. Следователи раскрыли детали разбойного нападения на айтишника из Минска - Мужчина из Ляховичей хотел, чтобы Купидон выстрелил в его даму сердца, а потому "расстрелял" чужие авто - По какой причине водители чаще всего остаются без прав? Разбираемся в рубрике "Дорожная среда" - До потребителей не дошли сотни тысяч разовых доз психотропа. В Борисове задержан оптовый наркокурьер - Дотянуться до звезды не вышло. Жительницу Витебска жестоко обманул аферист, который выдавал себя за Киану Ривза - Почему минчанка передумала продолжать застолье с друзьями?

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ЧП.by | По какой причине водители чаще всего остаются без прав?

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