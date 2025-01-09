ЧП.by | Почему начинающие художники из Минска оказались в кабинете столичных оперативников 09.01.2025

- Сам открыл окно. В Могилёве при падении с 5 этажа погиб малыш - Двигался на красный. Школьника сбил микроавтобус в Витебске - шансов выжить у него не было - Почему начинающие художники из Минска оказались в кабинете столичных оперативников из-за своего сомнительного "творчества"? - Не первая наркостатья в биографии. Житель Гомеля изготавливал у себя дома марихуану - Кровавые семейные разборки. Мужчина из столицы попытался при помощи взятки "не выносить сор из избы" - Почему милиционеры так и не поверили в невиновность минчанки, которая клялась, что ни при чём?