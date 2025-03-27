ЧП.by | "Дом без насилия". У кого просить помощи тем, кто живет под одной крышей с деспотом 14.03.2025

- Сбежал за 3 тысячи км. Штатный киллер банды Морозова задержан в Казахстане, его экстрадировали на Родину - Эксперты-баллисты впервые исследовали пистолет-пулемет, напечатанный на 3-D принтере. За незаконный оборот оружие задержан житель Брестского региона - Почему окровавленный минчанин гулял на улице с ножом? - Потерял украденное. Минчанин хотел порадовать племянницу и заработать, но оказался в кабинете правоохранителей - Ущерб составил без малого 30 тысяч рублей. Четыре водителя гродненской фирмы не по назначению пользовались топливными картами - Спор на уголовную статью. История о том, как двое приятелей из Бреста решили развлечься. Спойлер: безуспешно

ЧП.by | Почему окровавленный минчанин гулял на улице с ножом?

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