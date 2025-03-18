ЧП.by | "Дом без насилия". У кого просить помощи тем, кто живет под одной крышей с деспотом 14.03.2025

- О насилии молчала почти 15 лет. Тиран из Гродно избил дочь-подростка и хотел выбросить жену из окна - Дело чести. Двое жителей Берёзы "выбивали" деньги за карточный долг - Почему родственников мужчины из Пинска насторожили его частые визиты в аптеку? - Цена вопроса до 30 тысяч долларов. Борцы с оргпреступностью и коррупцией задержали за взятки руководство дорожно-строительной компании - Прибавка к пенсии. Пожилая минчанка хотела стать трейдером и едва не лишилась крупной суммы денег - Вторая попытка оказалась провальной. Зачем житель Пинска дважды в местный магазин ходил?

ЧП.by | Почему родственников мужчины из Пинска насторожили его частые визиты в аптеку?

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