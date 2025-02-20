ЧП.by | Сам доставлял товар и сам же его изготавливал - в Центральном регионе ликвидирован наркошоп 17.02.2025

- Объективно не мог дать сдачи. Жителя Бобруйска будут судить за убийство отца-инвалида - Сдавал назад. В Вилейском районе под колёсами автолавки погиб пенсионер - Что нашли в ручной клади у пассажира столичного метро сотрудники службы безопасности? - Прислали поддельные билеты на самолёт. Жительница Барановичей не смогла уехать на заработки в Норвегию - Отдала незнакомцу возле церкви полмиллиона рублей. Минчанка думала, что выполняет распоряжения руководителей - Почему житель Молодечно разбил автомат в игорном клубе?

ЧП.by | Не получалось засунуть купюру в купюроприемник - житель Молодечно разбил игровой автомат

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