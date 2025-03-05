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ЧП.by | Почувствовала себя добычей в пасти хищника - жительницу Могилёва обманули мошенники

05.03.2025

- Мама легла отдыхать. В Мозыре 4-летний малыш выпал с 9 этажа - Напоролся на черенок лопаты. Подробности гибели животновода на ферме в Мозырском районе - Детали убийства, сопряжённого с разбоем, 10-летней давности в Борисове раскрыли следователи - Свои познания в химии применили в незаконной области. В суд направлено уголовное дело в отношении двоих изготовителей мефедрона - Почувствовала себя добычей в пасти хищника. Жительницу Могилёва обманули мошенники - Чем промышляла банда из Лепеля и как в одном ряду улик оказались автозапчасти и банки с консервацией?

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ЧП.by | Почувствовала себя добычей в пасти хищника - жительницу Могилёва обманули мошенники

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