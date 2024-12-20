ЧП.by|Поделился с подругой, чтобы та справилась с бессоницей - задержана пара с разовой дозой гашиша 20.12.2024

- С понедельника числилась пропавшей без вести. Пенсионерка утонула в реке под Борисовом - Школа в Бобруйском районе вспыхнула в полночь. Всему виной - новогодняя гирлянда - Шансов выжить не было. В Могилёве за сутки погибли 2 пешехода - Уверял, что детей не видел. Приговор жителю Костюковичей, который насмерть сбил маленького велосипедиста - Бой курантов, ёлка и шампанское. Как будут проходить гуляния на главных столичных площадках? - Мимо чуткого носа пройти не смогла. На границе с Литвой служебная собака помогла таможенникам отыскать в вещах россиянки марихуану - Едва не спустила "деньги на ветер", но помешали сотрудники ремонтной бригады. Пенсионерка из Минска ради спасения племянницы выбросила из окна почти 10 тысяч долларов - Психотропы давал подруге, чтобы та справилась с бессоницей. В столичном баре задержана пара с разовой дозой гашиша. Что ещё оперативники нашли в их квартире?