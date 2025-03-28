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ЧП.by | Поджег дом с еще живым товарищем. Жителя Минского района приговорили к 22 годам тюрьмы

28.03.2025

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ЧП.by | Поджег дом с еще живым товарищем. Жителя Минского района приговорили к 22 годам тюрьмы

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