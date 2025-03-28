- Оказал вооружённое сопротивление. Подробности двойного убийства в Рогачёвском районе - Поджег дом с ещё живым товарищем. Жителя Минского района приговорили к 22 годам тюрьмы - Нелегально вернулся в страну и думал, что "заляжет на дно". В Гродно задержан мужчина, который не впервые применяет насилие к милиционерам - Не учел траекторию. В Чашниках дерево упало на местного ипэшника - он погиб - Автомобиль и продавец сомнений не вызывали. Белорус купил в России машину с перебитыми номерами - Нечестная конкуренция. Директора комбикормового завода подозревают в получении взятки - Нарушил закон по просьбе. Водитель рейсового автобуса надёжно спрятал в салоне 450 серебряных монет, но брестские таможенники всё равно их отыскали - Ловкость рук и никакого мошенничества, зато уголовная статья за кражу. Двое минчан воспользовались халатностью работников ПВЗ - Подробнее об изменениях со страховыми выплатами при ДТП, которые должны будут облегчить жизнь автомобилистам

ЧП.by | Поджег дом с еще живым товарищем. Жителя Минского района приговорили к 22 годам тюрьмы

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