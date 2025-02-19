- Полагал, что надёжно спрятал. Житель Германии пытался провезти через границу 25 кг гашиша - Планировала сделать заказ на зарубежном сайте. Минчанка хотела пополнить зарубежный счёт, но её обманул посредник - Документы были на руках. С какими трудностями при покупке авто столкнулся мужчина из Молодечно? - Оценил чужую жизнь в 100 рублей. Жителю Ветковского района предъявлено обвинение в жестоком убийстве - Почти половина города осталась без воды. В Осиповичах ночью прорвало трубопровод - По какой причине в столице вспыхнула Ауди, которая несколько дней никуда не ездила

ЧП.by | Полагал, что надёжно спрятал - житель Германии пытался провезти через границу 25 кг гашиша

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