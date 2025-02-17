- Хотели весело провести время. Школьница из Гродно после катания на тюбинге отправилась в больницу - Зверство на глазах у младенца. Гостивший у родственников в Бобруйске мужчина убил домашнего любимца семьи - Жизнь спас телефонный звонок. На пожаре в Жлобине погиб мужчина, его сын чудом не пострадал - Сам доставлял товар и сам же его изготавливал. Оперативники Центрального региона ликвидировали наркошоп - Не закрыл багажник. У жителя Могилёва украли 4 набора инструментов - Зачем житель столицы унёс из магазина технику для мойки пола?

ЧП.by | Сам доставлял товар и сам же его изготавливал - в Центральном регионе ликвидирован наркошоп

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