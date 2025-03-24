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ЧП.by | Самые трогательные и милые истории спасения зверей

24.03.2025

- Двое погибли от передозировки, одного медики смогли вернуть к жизни. СК раскрыл подробности встречи друзей детства. - Легковушка оказалась под многотонной техникой. Под Гомелем погиб водитель. - Самые трогательные и милые истории спасения зверей. - Отпуск под угрозой срыва. Знакомая из виртуального мира оставила минчанина без сбережений во время оффлайн встречи. - «Переобуться» не получилось. Двоих минчан при покупке сезонного товара обманули мошенники. - И зачем житель Гродно дважды ночью ходил в магазин и почему дважды из него убегал?

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ЧП.by | Самые трогательные и милые истории спасения зверей

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