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ЧП.by | Скончался, не приходя в сознание. В Брагинском районе погиб вальщик леса
13.02.2025
- Установить преступников спустя 24 года смогли благодаря экспертизе. Прокуратура направила в суд дело об убийстве и изнасиловании девушки в Могилёве - Скончался, не приходя в сознание. В Брагинском районе погиб вальщик леса - Чем закончилась встреча жительницы Бреста с дальними родственниками? - Родные не догадывались, откуда деньги. У жителя столицы изъяли амфетамин и мефедрон - Попросила деньги на похороны матери и проиграла их в казино. Минчанин дал в долг абсолютно незнакомой девушке - Как эксперты помогли вычислить криминальный дуэт, который украл быка?
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