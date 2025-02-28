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ЧП.by | Следователи раскрыли детали убийства мужчины в Бресте почти четверть века назад
28.02.2025
- Избавились от конкурента в криминальном мире... Следователи раскрыли детали убийства мужчины в Бресте почти четверть века назад. - Фактически исполосовал всё тело. Приговор суда белорусу, который в 99-м году в Москве убил тв-продюссера - британского подданного. - Рекорд установила посмертно. В Быховском районе женщина умерла от отравления алкоголем. Цифра вас удивит. - Одна искала работу, другой – любовь. Минчане по собственной беспечности стали жертвами кибермошенников. - Житель столицы под руководством аферистов взял кредиты и установил вредоносное приложение. Все средства злоумышленники перевели себе. - Большой разговор в студии программы о трендах в криминальном мире, как правоохранители раскрывают дела с помощью искусственного интеллекта и помогают тем, кто потерял жизненные ориентиры. - Тяжёлую технику до дома доставил на 2 попутках. Возле магазина в Минске прохожий украл стиральную машину. - И почему подросток из Борисова разбил окно? Узнаете совсем скоро
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