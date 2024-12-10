ЧП.by | Следователи раскрыли убийство и изнасилование жительницы Пинска в 2008 году 10.12.2024

- Настойчивость кавалера не оценила... Следователи раскрыли убийство и изнасилование жительницы Пинска в 2008 году. - Перебрал с алкоголем. Минчанин позвал в гости незнакомого мужчину, а тот умер. - Сырье закупалось в одной стране, упаковка – в другой, а производство находилось в третьей. Белорусские таможенники во взаимодействии с российскими коллегами выявили подпольный цех по производству сильнодействующих препаратов. - Хотел порадовать супругу. Житель Борисова у минчанки украл сапоги. - И финал любовной истории из Светлогорска, который закончился разбитым сердцем, разбитыми вещами и страховыми выплатами.